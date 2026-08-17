Tre persone sono finite in carcere con l’accusa di tentato omicidio e rapina per un’aggressione avvenuta lo scorso 20 luglio a Vittoria, nel Ragusano, emersa solo nei giorni scorsi grazie alle indagini di carabinieri e polizia su un altro episodio violento consumato lo stesso giorno.

Secondo la ricostruzione, erano entrati in un negozio di frutta e verdura e avevano colpito un giovane con calci, pugni e un coltello, prima di allontanarsi con il suo borsello rubato. Per la vittima, prognosi riservata per trauma addominale con rottura della milza, trauma toracico e ferite da arma da taglio.

I tre, un 39enne di Comiso e due vittoriesi di 26 e 24 anni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato e restano in carcere per entrambi i reati.

Secondo le indagini, lo stesso gruppo, con l’aggiunta di un altro giovane di 25 anni, aveva aggredito poche ore dopo anche un 22enne in un bar. Per questo episodio due di loro erano già in carcere per lesioni aggravate; altri due, scarcerati, sono tornati in cella dopo l’emersione del tentato omicidio.