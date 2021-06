Indagini in corso

Tentato omicidio a Vittoria, nel ragusano, dove una donna sarebbe stata ferita da un uomo a colpi di ascia. Sono frammentarie le notizia che arrivano dal paese in provincia di Ragusa, dove in queste ore si sarebbe consumato un tentativo di omicidio accanto al Commissariato locale.

La donna grave in ospedale

Protagonisti della vicenda sarebbero un uomo e una donna, genero e suocera. Il dramma sarebbe avvenuto in Contrada Fanello. Secondo le prime informazioni, pare che una lite scaturita per motivi ancora sconosciuti, sia finita nel sangue. Ad avere la peggio la donna, colpita a quanto pare con un’arma, forse un’ascia, e trasportata in elisoccorso in un ospedale di Catania.

Indagini delle forze dell’ordine

Sul posto indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato. Seguiranno eventuali aggiornamenti.