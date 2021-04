tragedia avvenuta a modica

Tragedia a Modica per la morte di un 23nne

E’ caduto dal balcone della sua abitazione posta al quinto piano

Non è chiaro se la vittima si è suicidata

Le indagini sono condotte dalla polizia

E’ giallo sulla morte di un giovane di 23 anni caduto dal balcone della sua abitazione nel quartiere Sorta, a Modica. Un volo di 5 piani che non ha dato scampo alla vittima, che, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, è deceduta nei minuti successivi l’impatto.

Lesioni gravi

Troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo, che hanno reso inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. E’ stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica ma non ce l’ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere.

Le indagini

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri e sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti di polizia, coordinati dai magistrati della Procura di Ragusa, che hanno aperto un’inchiesta. Non è chiaro, per il momento, se il giovane si sia lanciato dal balcone per un crollo nervoso che lo avrebbe spinto a togliersi la vita.

Le ipotesi

L’altra ipotesi è che si sia sporto troppo, al punto da sbilanciarsi, l’ultima carta nel mazzo degli inquirenti è che sia stato spinto. La polizia sta verificando se il ragazzo si trovasse da solo in casa o se ci fossero delle altre persone in quell’appartamento: sono in corso gli interrogatori dei parenti per provare a ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima, la cui vita sarà passata al setaccio allo scopo di verificare se era turbato o se avesse dei problemi di natura privata o professionale.

L’autopsia

L’autopsia potrebbe fornire qualche indicazione agli inquirenti, soprattutto per sapere se addosso il suo corpo presenta ferite o tracce di colluttazione ma sono soltanto ipotesi, su quali occorrerà compiere delle verifiche. Spetterà ai magistrati decidere se disporre l’esame autoptico sul cadavere del ragazzo, a quel punto la salma potrà essere restituita alla famiglia per la celebrazione del rito funebre.