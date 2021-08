sul litorale di marina di ragusa

Abbordaggio della Protezione civile di un motoscafo senza conducente

Il mezzo nautico avrebbe potuto dirigersi verso i bagnanti

Un soccorritore è saltato dalla barca al motoscafo per assumerne il controllo

Spettacolare abbordaggio del personale della Protezione civile, riuscito a saltare dalla propria imbarcazione ad un motoscafo, privo di guida, che ha rischiato di dirigersi verso i litorale, nell’area di Marina di Ragusa, dove c’erano decine di bagnanti.

Motoscafo “impazzito”

E’ accaduto nella giornata di ieri ma non si conoscono ancora le ragioni per cui il natante procedeva senza controllo, forse chi ne era alla guida è caduto in mare o si è gettato da solo perché non più in grado di manovrarlo. Fatto sta che è arrivato l’allarme, raccolto dalla Protezione civile di Ragusa che dispone di un’imbarcazione per il soccorso in mare.

Tragedia sfiorata

Le probabilità che potesse esserci un incidente, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, erano piuttosto alte, e così i soccorritori hanno raggiunto il motoscafo e quanto erano abbastanza vicini uno di loro è saltato sul motoscafo, riuscendo ad assumerne il controllo.

Manovra spettacolare

Una manovra spettacolare, salutata da applausi ed urla di incitamento, che ha permesso di salvare i bagnanti, alcuni dei quali ignari del pericolo corso. Ora le forze dell’ordine, informate dell’accaduto, dovranno compiere degli accertamenti per verificare cosa è accaduto e stabilire se vi sono delle responsabilità da parte del proprietario e del conducente, qualora fossero persone diverse.

Il sindaco di Ragusa

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo aver saputo la notizia, ha espresso parole di elogio per l’operazione in mare del personale della Protezione civile.

“Tragedia scampata – ha detto Cassì – sul nostro litorale grazie all’intervento dell’equipaggio in gommone della Protezione civile comunale. Un’imbarcazione fuori controllo e priva di conducente, che avrebbe potuto dirigersi da un momento all’altro verso aree affollate di bagnanti, è stata raggiunta e messa in sicurezza. Ringrazio gli operatori per un intervento tempestivo e per nulla banale, che ha potuto risolvere una situazione assai critica prima che potesse degenerare in un grave pericolo”