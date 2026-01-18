L'arresto eseguito a Vittoria

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. L’obiettivo principale resta quello di garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare la corretta esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria sul territorio ibleo. In questo contesto si inserisce l’ultimo intervento dei Carabinieri della Stazione di Vittoria, che hanno rintracciato e tratto in arresto un giovane del posto di diciannove anni.

Il ragazzo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione definitivo per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla violazione della normativa sulle armi. I militari dell’Arma si sono attivati immediatamente per localizzare il giovane all’interno del perimetro comunale, dando così seguito al provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

I fatti che hanno portato alla condanna definitiva risalgono al biennio compreso tra il 2023 e il 2024. All’epoca dei fatti il giovane non aveva ancora compiuto la maggiore età, ma era stato sorpreso in più occasioni in possesso di dosi di droga e di oggetti atti a offendere. Tra il materiale sequestrato durante i vari controlli figuravano un coltello a serramanico e, in ben due circostanze diverse, un tirapugni metallico, strumenti di cui è rigorosamente vietato il porto.

Dopo le formalità di rito e le procedure di identificazione presso la caserma locale, il diciannovenne è stato trasferito dai Carabinieri di Vittoria presso l’Istituto penale per i minori di Catania. Il giovane dovrà ora espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione e provvedere al pagamento di un’ammenda fissata in 1.400 euro, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.