Inaugurazione a San Valentino nel centro storico

Uno sfarfallio di meraviglia sta per colorare la città di Ragusa regalando uno scorcio di primavera anticipato. Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, si inaugurerà nel capoluogo ibleo la Casa delle farfalle, splendido giardino tropicale che, ricreando l’habitat ideale delle farfalle, ospiterà centinaia di esemplari in volo provenienti da tutto il mondo.

Location di questa affascinate serra sarà il “Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo”, in via Giacomo Matteotti 61, nel cuore del centro storico di Ragusa Superiore, spazio accogliente e accessibile a tutti nel quale si potrà vivere la magica emozione dell’incontro dal vivo con le variopinte farfalle in volo continuo.

Esperienza immersiva

La visita alla Casa delle farfalle regalerà infatti un’esperienza immersiva e, passeggiando tra la rigogliosa vegetazione che accoglierà il loro libero volteggiare, anche lo stupore dei visitatori prenderà il volo. Il divertimento si unirà alla divulgazione naturalistica, e la visita sarà anche esperienza didattica interattiva che, grazie alla presenza di esperti naturalisti, permetterà di ammirare il loro ciclo di vita e la loro metamorfosi.

Le parole del sindaco Cassì

“Arriva per la prima volta a Ragusa la Casa delle farfalle – commenta il sindaco Peppe Cassì – iniziativa di grande valore che unisce scienza ed educazione, e lo fa in modo intelligente e attrattivo per grandi e piccoli. Sarà sicuramente meta di tanti visitatori di tutte le età, cittadini e turisti”. La città intanto si sta preparando all’atteso evento con installazioni dedicate che vivacizzano alcuni siti del capoluogo.

“Il centro storico di Ragusa Superiore si anima di colori e magia – commenta l’assessore comunale ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri – Questo evento sarà una coinvolgente occasione che permetterà di vivere la città con lo sguardo ricco di stupore ma anche con l’obiettivo di animare il centro storico, realizzare percorsi e far conoscere anche vie e monumenti caratteristici di questa zona della nostra città”.

Scarso, “Sarà grande emozione non solo per i piccoli visitatori”

Varcare la soglia del giardino sarà come entrare in un mondo ricco di meraviglia, e sono già diverse le prenotazioni di gruppi e scolaresche. “La magia della natura sarà protagonista e si mostrerà come uno spettacolo affascinante che valorizza il mondo che ci circonda connettendo l’uomo a vari ambienti – spiega Enzo Scarso, organizzatore dell’iniziativa – È un progetto itinerante che per la prima volta tocca il capoluogo ibleo e che permette di avvicinarsi ad un mondo esotico, quello delle meravigliose farfalle e del loro habitat naturale. Sarà una grande emozione, non solo per i piccoli visitatori”.

Quando visitare la Casa delle Farfalle a Ragusa

La “Casa delle farfalle” si inaugurerà mercoledì 14 febbraio alle 10 e sarà visitabile fino al 17 giugno, dalle 9 alle 18. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già aperte. Le prenotazioni scuole si effettuano attraverso il contatto telefonico dedicato che risponde al numero 392-7691183. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.lacasadellefarfalle.com e sui canali social.