La tv è cambiata, cambia Video Regione, adesso è digitale, web e smart

Redazione Video di

01/03/2023

Quando vuoi, come vuoi, dove vuoi: è il concept di Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) per spiegare i tanti servizi offerti. La tv è cambiata e cambia anche Video Regione: ora il canale può essere seguito h24 su diverse piattaforme.

DIgitale,web e smart

Ecco come seguire Video Regione e non perdere nulla della sua programmazione. Per chi ama seguire la tv seduto comodamente a casa, la scelta più semplice è seguirci sul canale 14 del digitale terrestre, in tutta la Sicilia. Per chi, invece, si trova spesso fuori casa o trova più comodo il web basta accedere al sito vrsicilia.it.

A quell’indirizzo è possibile seguire la diretta streaming ma anche accedere a tutti i contenuti di Video Regione in modo semplice e intuitivo è possibile trovare tutto quello che si vuole seguire, dalle notizie sempre aggiornate a tutte le trasmissioni, anche quelle che non hai potuto seguire in diretta.

Video Regione è anche on demand per chi ha la smart tv: basta cliccare dal telecomando il taso freccia su per accedere a tutti i contenuti disponibili.

Per continuare in questa politica di rafforzamento, Video Regione ha avviato un ampliamento del settore tecnico e cerca giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, da inserire in organico. La candidatura va inviata all’indirizzo mail lavoraconnoi@vrsicilia.it.