“Il Libro in testa“ premiato come miglior format televisivo siciliano

Redazione Video di

08/08/2023

“E’ Il libro in testa, il miglior format televisivo siciliano. Sabato sera, ad Aci Sant’Antonio una delle più longeve trasmissioni di Video Regione ha ottenuto questo riconoscimento nell’ambito della seconda edizione di PRT 2023, il premio radio tv assegnato ai migliori personaggi televisivi e radiofonici che si sono contraddistinti nella stagione appena conclusa.

La trasmissione unica nel panorama delle tv locali e regionali

Per la categoria miglior format televisivo (e con la specifica innovativo) è stato premiato, appunto, “Il Libro in testa”, la trasmissione ideata e condotta dalla collega Chiara Scucces ormai da tantissime stagioni. Nel corso degli anni la trasmissione ha cambiato veste grafica, studi, collocazione nel palinsesto ma mai l’identità e l’anima di quando è stata trasmessa per la prima volta su Video Regione nella stagione 2012/2013.

Il libro in testa è trasmissione unica nel panorama delle tv locali e regionali: 15 minuti per recensire un libro scelto in assoluta autonomia dalla conduttrice, spinta anche dalla voglia di andare oltre quello che raccontano le pagine. Il montaggio curato sempre da Fabrizio Carpintieri rende ogni puntata accattivante e mai noiosa; un riconoscimento che inorgoglisce tutto il gruppo editoriale di Video Regione e che emoziona particolarmente.

Premio ideato e organizzato da Ettore Tortorici

Il premio è stato ideato e organizzato dall’autore e conduttore televisivo e radiofonico Ettore Tortorici.

Le repliche della passata stagione de Il Libro in testa vanno in onda tutti i giorni alle 12.10 sul canale 14; in alternativa tutte le puntate, anche quelle delle stagioni scorse, sono in streaming su vrsicilia.it nella sezione dedicata alle nostre trasmissioni. All’editore ed alla collega Chiara Scucces i complimenti di tutta la redazione di Blogsicilia.it.