I carabinieri della stazione carabinieri di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Bari nei confronti di un trentacinquenne albanese, domiciliato e gravitante nel comune di Vittoria.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. I carabinieri di Vittoria, al fine di dare esecuzione alla misura emessa dall’autorità giudiziaria competente, dopo averlo rintracciato presso il proprio domicilio ed aver esperito le formalità di rito previste, hanno proceduto alla notifica del provvedimento restrittivo.

Il destinatario del provvedimento dovrà ora espiare la pena della reclusione di quattro anni per le violente condotte assunte nel periodo compreso tra l’ottobre del 2020 e l’aprile del 2023. Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato prelevato dai militari e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione delle autorità per l’espiazione della condanna definitiva.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di monitoraggio dei soggetti già gravati da misure restrittive e sottolinea l’impegno costante dell’Arma nella tutela delle vittime di violenza domestica. Il tempestivo intervento garantisce la certezza della pena per reati che colpiscono profondamente la stabilità e la sicurezza del nucleo familiare.