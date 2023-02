Perché navigare a una certa velocità quando lo si può fare al doppio? E perché pagare tutto a prezzo pieno quando si possono avere interessanti sconti? È la stessa domanda che si è posta ho. e alla quale, però, ha trovato anche una risposta: un nuovo servizio per tutti i clienti che permette di ottenere entrambe le cose.

ho.+, un servizio imperdibile

Il doppio della velocità di navigazione e tanti sconti esclusivi che si rinnovano ogni mese: sono i principali vantaggi di ho.+, il nuovo programma in abbonamento a disposizione dei clienti ho.

Attivo da ormai qualche settimana, questo nuovo programma permette ai numerosi clienti di usufruire di sconti esclusivi su vari prodotti e servizi e di limiti di velocità più alti per ottenere ancora di più dalla propria navigazione internet.

Partecipare è molto semplice: iscriversi a ho.+ ha una tariffa mensile di 1,99 euro, ma senza alcun costo di attivazione. Bastano poi pochissimi secondi facendo ’accesso alla sezione dedicata dell’app mobile.

Una volta confermata la propria iscrizione, avrete modo di navigare a una velocità maggiore e accedere alla lista degli sconti attivi per il periodo. La buona notizia è che i partner di ho. sono già tantissimi e, soprattutto, si rinnovano continuamente. In sostanza sono ogni giorno di più per gli iscritti i vantaggi a disposizione.

Per esempio, chi fa parte di ho.+ può riscattare buoni carburante, coupon e codici sconto da poter utilizzare per gli acquisti online o in negozi fisici delle aziende che hanno aderito al programma. Il valore dei vantaggi che si possono ottenere supera ogni mese i 20 euro.

In questo primo mese di ho.+ si possono ottenre un buono carburante Q8 del valore di 5 euro, uno sconto per le prenotazioni alberghiere fatte su Booking.com e dei codici sconto da usare sugli shop online adidas, Winelivery e Dr.Max. Ma possiamo assicurarvi che le promozioni esclusive sono molte di più di quelle che vi abbiamo elencato.

Pensando anche a coloro che non non desiderano approfittare degli sconti, ma che hanno bisogno solamente di una maggiore velocità di navigazione, ho. ha deciso di mettere a disposizione la possibilità di attivare il servizio ho. il Turbo a un prezzo inferiore rispetto al completo ho.+: a soli 1,49 euro al mese.

Grazie a questa opzione, vedrete il limite di velocità in upload e un download passare automaticamente a 60 Mbps.

Come pagare questo servizio

Il costo mensile di ho.+ viene scalato direttamente dal credito residuo e non è supportato dal servizio di Autoricarica. Questo vuol dire che anche chi ha attivato il servizio gratuito che permette l’addebito automatico del costo di rinnovo della propria offerta telefonica sul proprio conto PayPal o su una carta di pagamento, deve quindi ricaricare la propria SIM per avere credito a sufficienza per iscriversi e per rinnovare l’abbonamento a ho.+.

Allo stesso tempo, è giusto sapere che ci si può iscrivere o disiscrivere a ho.+ in qualsiasi momento e senza alcun vincolo, il tutto utilizzando l’app mobile di ho.