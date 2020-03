Per lui anche una presunta relazione con la ballerina Francesca Tocca, attualmente sposata

Maria De Filippi in preda alla rabbia in diretta, prima della sfida tra i ballerini Jacopo e Valentin. Quest’ultimo aveva contestato aspramente la giuria, sostenendo di dover andar via a causa loro con qualsiasi esito della sfida. La conduttrice senza ulteriori indugi lo ha mandato via.

Al di là di Amici, Valentin ha ancora un’altra questione in sospeso, quella della presunta relazione con la ballerina professionista Francesca Tocca, sposata con Raimondo Todaro. Il tutto è stato intuito attraverso delle analisi che i telespettatori hanno effettuato sui social… tra i due ci sono state spesso coreografie con ampi margini di sensualità.