A lanciare l'incentivo è stata Paola De Michele, ministra delle infrastrutture e dei trasporti

Muoversi in bicicletta potrebbe essere un’arma alternativa per beffare il Coronavirus, il governo adesso è pronto a lanciare una specie di “bonus bicicletta” fino ai 500 euro. L’incentivo come spiegato da Paola De Michele, ministra delle infrastrutture e dei trasporti, riguarderò tutti i mezzi non inquinanti che consentono di spostarsi in città senza pericolo di essere infettati. In questo modo potranno essere alleggeriti anche i mezzi pubblici, che negli ultimi giorni sono stati utilizzati da più di 3 milioni di persone.

A chi spetta il bonus?

Il bonus sarà riservato ai residenti delle aree urbane al di sopra dei 50.000 abitanti. Al momento non è ancora chiaro come richiederlo, ma si tratterà di un incentivo disponibile per chiunque ne faccia richiesta, quindi slegato da parametri di reddito.

Come si utilizza?

Il bonus dovrebbe interessare l’acquisto di biciclette sia tradizionali, sia a pedalata assistita, sia a propulsione elettrica ed arriverà fino ai 500 euro. Il provvedimento è in fase di elaborazione con Sergio Costa, ministro dell’ambiente. Lo sblocco potrebbe arrivare a fine mese ed essere anche retroattivo fino al 4 maggio, secondo quanto afferma il sindaco di Milano Sala.