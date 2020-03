Al crescere dei tamponi fatti, il numero dei positivi aumenta significativamente

Tutti gli italiani stanno seguendo l’andamento numerico di contagi, morti e guariti da Covid-19. Negli ultimi giorni si stavano verificando dei cali che cominciavano a far sperare, ma nell’ultimo bollettino i numeri son tornati a crescere…

Quello che non viene spiegato però è che tutte le variazioni sono strettamente legate al numero di tamponi che vengono effettuati (non è sempre lo stesso). Osservando le statistiche fornite dalla Protezione Civile l’andamento è chiaro: i casi di contagio aumentano in base al numero di nuovi tamponi effettuati.

Queste indicazioni sono rilevanti e dovrebbero essere trasmesse in modo chiaro a tutti i cittadini, perché potrebbero trarre delle conclusioni errate.