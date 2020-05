In questo periodo sta pensando molto a tutte le persone che soffrono

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo, Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ovviamente parlato dello stravolgimento della sua vita quotidiana per via della quarantena a causa della pandemia. Alla domanda, postale dal giornalista, su come vedesse il suo futuro, la popolare showgirl non si è affatto nascosta dietro a un dito, dichiarando di avere davvero molto paura: “Per il momento sono molto spaventata e non esco di casa. Ho un certo timore a immaginarmi un dopo. Credo che le città saranno meno frequentate e l’uso delle mascherine continuerà a essere obbligatorio.”. In effetti questo è un po’ il futuro immaginato anche dalla maggior parte dei virologi fino a che non verrà scoperta una cura o un vaccino.

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Carmen Russo come sta vivendo questa quarantena e lei ha risposto schiettamente, forse un po’ a sorpresa: “Questa specie di clausura non mi pesa per nulla, perché la pigrizia non fa parte di me e credo che i problemi reali siano altri.”.

Carmen Russo, che in questi giorni ha dichiarato di aver avuto una forte perdita economica per via della chiusura, dovuta alle norme di contenimento, della sua scuola di danza, ha poi confessato che in questo periodo ha pensato davvero tanto ai medici, agli infermieri e a tutte le persone che stanno soffrendo: “Penso ai malati, alle vittime, agli infermieri e ai medici che mettono a repentaglio la loro vita per salvare quella degli altri.”. Ha poi espresso la sua preoccupazione per tutte le donne costrette a casa con uomini violenti.

Carmen Russo, sul finire dell’intervista, ha anche svelato la prima cosa che farà appena questa situazione finirà: “Organizzerò una grande cena a casa mia. Non vedo l’ora di immergermi in una folla di amici.”.