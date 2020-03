Nei prossimi giorni dovrà effettuare vari test per verificare il suo stato di salute

Lo riferisce il portavoce citato dalla Dpa, in questi giorni la cancelliera ha incontrato un medico che successivamente è risultato positivo al test per il Covid-19. Angela Merkel è venuta a conoscenza della cosa solo dopo aver annunciato le nuove misure restrittive scelte in collaborazione coi Laender.

Nei giorni seguenti dovrà sottoporre continuamente dei test per valutare se è stata contagiata realmente… un analisi, in questo momento che è troppo presto, non sarebbe significativa e nel frattempo la cancelliera continuerà il proprio lavoro in modalità smart-working da casa.