Primo contagio a Cagliari

Nelle Marche il virus questa mattina all’ospedale Santa Croce di Fano ha tolto la vita a un anziano di 88 anni con patologie pregresse , dopo essere stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie.

In Veneto ci sono 273 casi di positivtà al Coronavirus.

La Regione Lombardia ha fatto sapere che Alessandro Mattinzoli, l’assessore allo Sviluppo economico, è risultato positivo al Covid-19: perciò tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento.

In Piemonte salgono a 51 i casi positivi, 37 sono invece le persone in isolamento fiduciario domiciliare. In via precauzionale risulta ancora chiuso il pronto soccorso di Tortona.

La positività del poliziotto della questura di Roma ricoverato è stata confermata in seguito ai test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani. L’uomo è il padre dello studente di Pomezia. Sono stati ricostruiti tutti i contatti stretti del paziente q quindi posti sotto sorveglianza sanitaria.

Ma il Coronavirus non si ferma ed avanza fino in Sardegna, dove un paziente a Cagliari sarebbe risultato positivo al Covid-19. Il tampone è stato inviato all’Istituto superiore di sanità e ora si attendono i riscontri. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni che dieci giorni fa sarebbe stato a Rimini. È stato soccorso nella notte di sabato e nel frattempo sono stati attivati i protocolli per controllare i suoi familiari e le persone che hanno avuto stretti contatti le cui condizioni al momento non destano allarme. L’uomo avrebbe manifestato i primi malesseri circa una settimana fa e ora è ricoverato in rianimazione con una diagnosi di polmonite.