Le misure della Direzione di Sanità ed Igiene

Città del Vaticano – Sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene per poter disinfettare i luoghi a seguito di un paziente risultato positivo ieri al Covid-19. Nonostante ciò il presidio del Pronto Soccorso rimane in funzione.

Stabilite nuove e più stringenti disposizioni per non alimentare il contagio: sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

È richiesto di: ”provvedere all’affissione nei luoghi di lavoro e all’ingresso dei servizi aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e di transito oltre che presso gli esercizi commerciali, delle norme per la prevenzione e diffusione dell’infezione COVID-19 emanate dalla Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) in data 25 febbraio. Sospendere o attuare misure di limitazione degli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi e/o di dimensioni limitate che comportino una partecipazione di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro”.