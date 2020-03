Sono scesi dalla Lombardia alla Puglia nonostante l'ultimo decreto

Nonostante l’ultimo decreto governativo, in Puglia (Molfetta e Terlizzi) sono tornati da Brescia 7 operai. Per superare il blocco degli spostamenti tra le città hanno abbandonato la loro vettura al casello autostradale e si sono diretti a piedi verso casa. La polizia locale è intervenuta grazie alle videocamere di sorveglianza comunali che hanno immortalato due dei sette, in seguito grazie al lavoro svolto dai carabinieri si è riusciti ad individuare i restanti… partita la denuncia.

Gli operai sono partiti da Brescia con il noleggio di un furgoncino in seguito alla chiusura delle proprie aziende in vista dell’emergenza Coronavirus. Hanno attraversato lo stivale fino ad arrivare al casello autostradale di Molfetta (BA) sull’A14, abbandonato il mezzo si sono diretti a piedi fino a casa con borsoni, trolley e mascherine sul viso.