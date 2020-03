Le dogane bloccano i prodotti destinati all'Italia

Le misure che il governo sta varando in queste ore, per fronteggiare quella che è anche un’emergenza economica, sono tante. Di Maio annuncia che tra i provvedimenti presi ci sono 5 milioni di mascherine in arrivo dalla Cina, bonus da 500 a 1000 € per chi ha necessità di avere le baby sitter e alcuni sgravi fiscali.

La produzione è molto veloce e non si ferma. Nei prossimi giorni arriveranno 150 respiratori polmonari da varie parti del mondo, specie dalla Cina, con centinaia di altri macchinari per cui il nostro ministro degli esteri sta trattando.

Molti paesi hanno inoltre bloccato le esportazioni e Di Maio a questo proposito dice “Denunceremo a livello internazionale quei Paesi che stanno bloccando alla dogana le nostre mascherine che devono arrivare in Italia, per requisirle e usarle a usi interni. Vale anche per la chiusura delle frontiere ai nostri camion, allora anche noi controlleremo i loro cittadini. Facciamo un appello: comprate made in Italy. Dobbiamo aiutare lavoratori e imprenditori in un momento di difficoltà. Ringrazio i trasportatori che nel mondo stanno portando il made in Italy. Ognuno deve fare quello che può”.