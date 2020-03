L'Agenzia europea per i medicinali sta esaminando circa 20 farmaci

L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) è pronta per esaminare un totale di 35 vaccini e 20 farmaci per la cura del nuovo Coronavirus. Il presidente Guido Rasi sostiene che velocizzando il più possibile i tempi il vaccino sarà disponibile entro un anno. La creazione di quest’ultimo resta molto complessa e saranno necessari dei dati rassicuranti.

Durante la fase sperimentale verranno coinvolte le persone nelle zone più a rischio, nel frattempo proseguono le ricerche sul farmaco in grado di fornire la cura migliore per i pazienti che sono già affetti dal Covid-19. Ha poi continuato dicendo:

“Vanno eseguiti studi come sta facendo l’Italia. Ovvero su vasti numeri, come per il farmaco contro l’artrite reumatoide, che in un mese darà dati credibili, e ora anche su un altro farmaco simile. Dobbiamo invece scoraggiare tutti gli altri piccoli tentativi locali con altri antiretrovirali, su platee molto residuali di pazienti, a volte anche solo su 20 malati, perché non danno assolutamente alcuna risposta valida in termini clinici”.

“Un farmaco ha la sua validità se viene autorizzato da Aifa e Ema. Sono terrorizzato da un video che, dopo quello pseudo russo, arriva dal Giappone e propone un antinfluenzale. È un’operazione da irresponsabili“.