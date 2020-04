Tecnologia e storia si incontrano perfar sentire gli italiani meno soli

Solitamente, con l’inizio della primavera iniziano anche le giornate FAI, ma quest’anno, a causa della pandemia in corso le classiche giornate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano, non si terranno. Con l’aiuto della tecnologia, però, si potrà comunque andare alla scoperta di luoghi, tradizioni, storie, ricette o maestosi edifici italiani, attraverso un giro virtuale, un tour composto da video e foto.

Infatti, ul sito del Fai e sui suoi canali social, è nato il progetto #ItaliaMiManchi che permette a chiunque, e in modo semplice, di farsi una passeggiata virtuale per giardini, oppure scoprire strani oggetti che ci raccontano storie lontane. Per esaudire il desiderio degli italiani di riscoprire l’Italia, la fondazione ha suddiviso i tour in diverse rubriche: “Piccoli oggetti, grandi storie”, “La prima volta a…”, “Ricette d’autore”, “Viaggio Letterario nei Beni del FAI”, “Racconti in giardino”, “Un giro a…” e tanti altri.

In oltre, viaggiando virtualmente attraverso i tesori del Belpaese, dal Nord al Sud alle Isole, gli italiai potranno interagire via social seguendo l’hashtag “#ItaliaMiManchi”, segnalando altre storie preziose da non perdere o quelle più misteriose ed interessanti.