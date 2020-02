L'emergenza Coronavirus si ripercuote sulla Serie A

La Lega nazionale di Serie A ha deciso di rinviare le gare della 26^ giornata che erano state programmate a porte chiuse. Si tratta di: Parma-Spal, Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. Pare che le suddette partite saranno recuperate il 13 maggio, proprio il giorno della finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma che per il momento è stata rimandata di 7 giorni. Per tutti gli appassionati di “Fantacalcio” con le partite rinviate cosa accadrà?

Le regole prevedono, in caso di gare rinviate, nelle valutazioni il 6 politico ai calciatori delle squadre che non giocheranno. Questa normativa è in vigore soltanto se i match non vengono recuperati entro la prossima successiva. Siccome le cinque sfide della 26^ giornata sono state rinviate a maggio, scatta di diritto il 6 politico per tutti i calciatori della rosa, tranne gli estremi difensori che invece dovranno “accontentarsi” di un 5. Il regolamento generale prevede ciò, anche se ogni lega di entità privata può decidere di comportarsi in maniera diversa.