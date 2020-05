Oltre ad essere illegali, non si ha certezza di ciò che contengono

Farmaci come: Idrossiclorochina, antimalarica e clorochina… sono queste alcune delle sostanze vendute online per il trattamento dell’infezione da Sars-Cov-2. Sono stati individuati 14 siti web con dei riferimenti fittizi all’interno di server stranieri su cui venivano usate pubblicità anche in lingua italiana per vendere illegalmente queste sostanze, che sono sottoposte a determinate restrizioni.

Grazie agli investigatori è stato possibile trovare indizi riguardo la responsabilità diretta delle piattaforme online per aver venduto illegalmente molti farmaci con azione dopante e antidolorifica per il trattamento della disfunzione erettile. Oltre alle appena citate sono state messe in commercio anche medicinali a base di cobicistat, darunavi ed altri utilizzabili come antivirali.

Vi rinnoviamo l’invito ad attenervi solo ad indicazioni provenienti da organi ufficiali e predisposti e non di dubbia provenienza. Bisogna anche puntualizzare che oltre ad essere illegale la vendita di medicinali online con obbligo di prescrizione, sono estremamente pericolosi per la salute non essendoci la certezza di quello che contengono. La vendita dei farmaci da banco senza prescrizione può essere effettuata e attraverso siti di farmaci espressamente autorizzate c’è la possibilità di acquistarli.