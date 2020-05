"Mi sono sempre chiesto che cosa passasse nella mente delle donne, ma di loro non ho capito niente."

Oltre ad essere un grande attore, Pierfrancesco Favino è una persona stimabile sotto tutti i punti di vista. Il grande successo ottenuto pare sia dovuto, oltre che dal suo talento, anche dalla tenacia e dall’umiltà d’animo che lo caratterizzano. Oggi l’attore ha 48 anni ed è padre di due figlie, Greta e Lea, che ha avuto con la compagna storica Anna Ferzetti.

L’attore si è raccontato al settimanale F e sembra abbia rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Non tutti forse sanno che l’attore non si è mai sposato, nonostante abbia una compagna da ben 15 anni, perché secondo Favino “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”.

L’attore continua il racconto della sua vita spiegando di essere cresciuto in una famiglia con quattro donne, madre e tre sorelle, mentre oggi continua a vivere con altre donne, la sua compagna e le figlie. Sembra proprio che l’attore sia un esperto dell’universo femminile, ed è invece lui stesso a dichiarare “Mi sono sempre chiesto che cosa passasse nella mente delle donne, ma di loro non ho capito niente.”. Poi a tal riguardo, l’attore ancora aggiunge “Se ne fossi venuto a capo, avrei aperto un banchetto e ci avrei fatto un sacco di soldi. D’altronde, il fascino risiede anche in questo loro insondabile mistero”.

Durante l’intervista viene citato il film “Moglie e marito”, in quella pellicola il suo personaggio scambiava anima e corpo con la moglie. Viene quindi chiesto a Favino se quest’esperienza gli abbia rivelato qualcosa di più sull’universo femminile, ma lui risponde: “In realtà, grazie a quel ruolo ho portato alla luce il lato femminile che ho sempre saputo di avere. Non ho mai creduto in una divisione rigida tra i due universi”.