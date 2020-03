Lunghe code presso i supermercati in ogni città d'Italia

Nei supermercati di tutta Italia la gente in fila è sempre molto numerosa. Anche oggi a Milano come ultimamente accade la gente si è messa in fila già alle 6 di mattina. In via Fuchè presso l’Esselunga, la cui ha annunciato che l’ingresso a infermieri e medici viene considerato prioritario, la fila per l’ingresso si prolunga per tutto l’isolato. L’apertura del negozio è prevista alle 7:30 per poi chiudere alle 20 di sera. La stessa situazione continua a presentarsi in tutti i supermercati delle principali città italiane.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano ha affermato: “I supermercati devono rimanere aperti e sto facendo la mia parte, facendomi sentire dal governo perché trovo profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica. Io capisco le loro difficoltà ma più si riducono gli orari e più le code aumentano e questo non va bene”.

Lunghe file da Nord a Sud, soprattutto in Sicilia, in vista dell’ordinanza del governatore Nello Musumeci che prevede la chiusura dei supermercati domani in tutta la regione, centinaia di persone si sono messe in fila dalle sette di questa mattina. Sui social intanto girano le foto più disparate scattate presso i supermercati di tutta italia, delle file immense presso ogni negozio di alimentari.