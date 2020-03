Azioni immotivate causate dal panico

Anche in Giappone sono intensi i segnali di panico per il Covid-19. Nel web girano immagini di farmacie e supermercati presi d’assalto per l’acquisto di ingenti quantità di fazzoletti e carta igienica, probabilmente a causa di false notizie diventate virali sui social. Nella nazione asiatica, in particolare nell’ isola di Hokkaido, in seguito a 66 casi positivi il governo ha indetto lo stato d’emergenza e ha indicato ai cittadini di restare a casa nel weekend.

Ha destato particolare scalpore anche la richiesta del primo ministro Shinzo Abe, di chiudere gli istituti scolastici per ben due settimane, ovvero fino all’inizio delle vacanze di primavera. Questa richiesta ha creato un certo disappunto nelle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

In Giappone si sono verificati più di 230 casi di contagio da nuovo coronavirus, dei quali 37 ad sono ricoverati e 5 sono state le vittime. A questi vanno sommato altri 710 positivi segnalati nella nave da crociera Diamond Princess, dove al momento sono confermati 4 decessi.