Quest'anno manifestazioni e flash-mob online

Nel 1923 lo scrittore Vincent Clavel Andrèas propose al governo catalano l’istituzione di una ricorrenza che fosse un omaggio alla lettura, la quale venne accettata nel 1926. Ci sono voluti però 70 anni perché quel progetto diventasse di portata mondiale. Nel 1996, viene scelta come data il 23 Aprile, poichè in quel giorno sono morti tre grandi scrittori universalmente conosciuti: Miguel De Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso De La Vega. Da allora viene designata ogni anno una città “capitale mondiale del libro” che quest’anno è una città malese, Kuala Lampur.

In questa giornata, si apre anche “Il Maggio dei Libri“, la campagna nazionale del Ministero per i Beni culturali, che quest’anno compie 10 anni. Per via dell’emergenza Covid-19, la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore saranno virtuali. A questo proposito, il sito del Ministero dell’Istruzione ha rilanciato una maratona letteraria in streaming e consigli di lettura per gli studenti. Per tutto il giorno il sito ospiterà contenuti interattivi pensati per le persone chiuse in casa, le quali potranno confrontarsi con scrittori e intellettuali.

La Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna ha inaugurato la nuova piattaforma online con la mostra virtuale “A Universe of Stories – Starring: The Book” , aperta da oggi, 23 aprile. Infine, le Biblioteche di Roma annunceranno il programma di Festival Letterature, a cura dell’Istituzione Biblioteche e promossa da Assessorato alla Crescita culturale di Roma. In attesa dello sblocco del paese, le Biblioteche propongono sul canale Youtube Mediateca Roma una selezione video dei momenti più belli delle ultime edizioni del Festival.