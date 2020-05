Il ricordo della squadra leggendaria si terrà in diretta tv e in streaming

Nella giornata odierna si ricorderà il Grande Torino, la squadra leggendaria sarà celebrata al Filadelfia dove i granata vinsero 5 scudetti di fila. Tra i molti record della squadra resta imbattuto quello di oltre 100 partite senza mai perdere.

I divieti governativi rendono impossibile la solita celebrazione sul colle di Superga dove nel 1949 gli invincibili si spensero in uno schianto aereo. Intorno alle ore 16 nel Filadelfia entrerà don Riccardo Robella, cappellano del Torino e con una telecamera dinnanzi a lui avvierà la cerimonia per il ricordo dei ragazzi. Grazie alla diretta tv sui social della società sarà possibile pregare in privato e ricordare il Grande Torino nel 71° anniversario dalla scomparsa.