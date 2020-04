La madre spiega: “Il nuovo Coronavirus è molto pericoloso, ma ha instillato nelle persone tante buone abitudini”

Nel mezzo della pandemia di coronavirus, durante il lockdown in vigore in molti Paesi, ogni tanto si verificano degli eventi assai singolari. Una coppia indiana, che vive nello Stato di Chhattisgarh, nella città di Raipur, ha deciso di chiamare i suoi due gemelli appena nati: Covid il maschietto e Corona la femminuccia.

I gemelli sono nati il 27 marzo, mentre l’India era già in lockdown. In un’intervista la madre ventisettenne dei due gemelli spiega: “Il parto è avvenuto dopo molte difficoltà e quindi io e mio marito abbiamo voluto rendere la giornata memorabile. Quando anche il personale dell’ospedale ha cominciato a chiamarli Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli come la pandemia”.

La donna ha poi aggiunto che il coronavirus è molto pericoloso, ma questa situazione ha permesso alle persone di focalizzarsi sui servizi sanitari, sull’igiene e a instillare altre buone abitudini. In un paese, come l’India, che non ha buone abitudini igienico-sanitarie, non tutti i mali vengono per nuocere.