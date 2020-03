Lettera a cuore aperto in inglese ed italiano, "se solo l'Italia avesse agito prima..."

I fisici italiani lanciano un appello a tutti i governi del mondo tramite una lettera aperta ai colleghi di tutto il globo in modo che ognuno sensibilizzi il proprio governo ad adottare misure istantanee e dure.

“Siamo ora nella tragica situazione in cui il sistema sanitario più efficiente della zona più ricca del Paese (Lombardia) è quasi al massimo della sua capacità e presto sarà difficile curare più persone contagiate dalla Covid-19, è stato imposto un lock-down quasi totale del Paese: per rallentare e, speriamo, fermare il contagio il più presto possibile”.

“Come emerge senza alcun dubbio dai dati disponibili, tutti i Paesi europei stanno sperimentando lo stesso tasso di velocità di contagio, con solo pochi giorni di ritardo rispetto all’Italia. Se risiedi in un Paese UE nella maggior parte degli Stati membri hai abbastanza tempo per effettuare un blocco simile alla Cina o alla Corea del Sud per rallentare rapidamente e fermare il contagio con molti meno sforzi e molti meno costi di quelli che sta affrontando l’Italia. Se l’Italia avesse agito con forza solo 10 giorni fa, e questo è più o meno il punto in cui sei ora, ci sarebbero stati molti meno decessi e crisi economiche”.