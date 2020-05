Gli ex colleghi lo ricordano come una persona gentile

Sam Lloyd, conosciuto per aver interpretato il ruolo dell’avvocato Ted Buckland nella serie Scrubs, è morto a soli 56 anni. Nel gennaio 2019, a Lloyd fu diagnosticato un tumore cerebrale inoperabile. La diagnosi è arrivata poche settimane dopo che sua moglie Vanessa ha dato alla luce la loro prima figlia. Il cancro si è successivamente diffuso a polmoni, mascella, fegato e colonna vertebrale.

Il produttore Tom Hobert e sua moglie, appresa la notizia, avevano organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per agevolare il pagamento delle spese mediche, per le quali erano intervenuti subito i suoi ex colleghi di Scrubs Zach Braff e Kate Micucci. Braff su twitter scrive: “Riposi in pace uno dei più divertenti attori con il quale io abbia mai lavorato. Sam Lloyd era dirompente ogni volta che facevamo una scena insieme. Non avrebbe potuto essere un uomo più gentile. Prenderò sempre cura del tempo che ho trascorso con te, Sammy”. Tutti i suoi ex colleghi stanno esprimendo ilproprio dolore e la vicinanza alla famiglia e tra questi c’è anche Bill Lawrence, creatore della serie Scrubs, che scrive: “Sto pensando molto a Sam Lloyd (Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone”.

Nel corso della sua carriera televisiva e cinematografica, Lloyd ha anche recitato in show come “Desperate Housewives”, “Seinfeld”, “Modern Family”, “The West Wing”, “Cougar Town”, “Malcolm in the Middle” e ” Shameless” e in film come ” Flubber” e “Galaxy Quest”. Lloyd non amava solo il cinema e la recitazione, infatti era conosciuto come un musicista di grande talento: ha cantato in un gruppo a cappella The Blanks, che ha fatto diverse apparizioni in “Scrubs”, ed ha suonato il basso in The Butties, una tribute band dei Beatles.