Massimo e Candela si incontrano per caso a Praga e tra i due è odio a prima vista

Oggi, alle ore 14.10, è torna in replica la Serie TV “Lontano da Te” che vede Megan Montaner (la Pepa de “Il Segreto”) ed al suo fianco Alessandro Tiberi (Boris de “Distretto di polizia 6”), per un commedia girata tra le città di Siviglia, Roma e Praga.

La Serie TV segue la storia d’amore tra Candela, ballerina di Siviglia, e Massimo, imprenditore romano. I loro mondi, così diversi, finiscono per incontrarsi fortuitamente e a non riuscire a fare a meno l’uno dell’altra. Nella prima puntata si conosce Massimo, proveniente da una famiglia facoltosa della borghesia romana, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, Salvatori Tour. L’azienda è in pena crisi e così anche Massimo che vive una storia d’amore ormai spenta con Francesca, medico internista.

Si fa anche la conoscenza di Candela, una ballerina e insegnante di flamenco di Siviglia. La sua passione non ha impedito che la scuola di danza, da lei creata, possa chiudere a causa dei costanti ritardi nei pagamenti. La ragazza vive con sua madre che l’aiuta a crescere suo figlio, Pepe, avuto dal suo compagno ora in carcere per truffa.

Massimo e Candela si incontrano per caso a Praga e tra i due è odio a prima vista. Troppo diversi l’una dall’altro e con differenze caratteriali incommensurabili. Eppure non riescono più a separarsi. Tornati nelle loro rispettive città, cominciano ad avere strane visioni, che li porta a cominciare un viaggio sentimentale tra immaginazione e realtà.