Sul web continuano a circolare le teorie complottiste più varie

Nonostante il drammatico bilancio di oltre 21mila vittime causate dal Covid-19, nel nostro paese continuano ad apparire sulla rete gli appelli degli anti-vax. Sono molti i personaggi aderenti a questa corrente che trattano la pandemia in corso come un banale raffreddore o boicottano le misure restrittive varate dal governo. Inoltre, i no-vax usano il web anche per dispensare teorie complottiste sulle misure di lockdown adottate dal governo.

Il 19 marzo 2020, sul canale YouTube del blog Byoblu, è stata pubblicata un’intervista a Stefano Montanari, in cui afferma che il Covid-19 colpisce soltanto “vecchi che prendono determinati farmaci mentre le persone sane non subiscono assolutamente nessun danno da questo virus”. Dopo l’inverosimile affermazione in cui sostiene che, in Italia, solo 3 persone sono state uccise dal coronavirus, Montanari rincara la dose dicendo che “il regime mondiale obbligherà le persone a vaccinarsi dando vita a una truffa stramiliardaria”.

Il video in questione ha subito fatto il giro dei principali social media ed è arrivato anche ai media russi. La storia è stata pubblicata in varie edizioni, ricevendo condivisioni sporpositate sui social. Il 26 marzo, la testata russa Novie Izvestia ha pubblicato un estratto dell’intervista di Montanari sotto il titolo: “Tutti i discorsi sul vaccino sono una truffa su scala planetaria“. Anche il questo caso la notizia è diventata virale ottenendo oltre 10mila condivisioni.

Il blog russo anti-vax Vaccine.wiki ha pubblicato l’articolo “Stop Propaganda COVID-19” che inizialmente presentava le dichiarazioni di Montanari. La rete online dei no-vax italiani si è mobilitata immediatamente per sostenere le tesi di Montanari come si può vedere sulla Fanpage Associazione Comilva (oltre 36mila seguaci). All’interno della community Autismo e Vaccino (oltre 22mila follower), collegata a Montanari, le misure attuate dal governo vengono definite come tipiche di una dittatura mentre il vaccino viene propagandato come un’imposizione dei globalisti per “microchippare le persone”. Se aggiungiamo al network italiano dei no-vax anche gruppi internazionali come National Vaccine Information Center, Vactrut.com, Vaccination Information Network, seguite da più di 700mila utenti, arriviamo a svelare una community di oltre un milione di seguaci.

Tutto questo, in poco tempo, servirà solo a demolire gli sforzi e i progressi fatti dagli scienziati in mesi.