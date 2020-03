Donazioni spontanee di Cina ed Arabia per la lotta al virus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS ha dichiarato: “il Coronavirus si è diffuso in così tanti Paesi, la minaccia di pandemia è diventata molto reale. Questa però sarebbe la prima pandemia della storia che possiamo controllare, non siamo in balia di questo virus”. L’Organizzazione mondiale della sanità è positiva riguardo alle misure scelte dall’Italia e crede che possano dimostrarsi efficaci nei prossimi mesi. In Cina molta gente è guarita grazie ad azioni decise e prese in tempo. “Possiamo rallentare l’epidemia di Coronavirus e prevenire contagi”, ha aggiunto in conferenza stampa, considerando che “tra i contagiati, la maggior parte è guarita. Degli 80 mila casi in Cina, oltre il 70% si sono ripresi e sono stati dimessi”.

L’Oms riceverà in dono dalla nazione cinese circa 20 milioni di euro per sostenere economicamente la lotta contro il virus a livello mondiale e per partecipare alla costruzione di sistemi sanitari pubblici nei paesi in via di sviluppo. Stessa decisione è stata presa dall’Arabia Saudita che ha già donato all’incirca 10 milioni di dollari per la causa.