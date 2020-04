3 filmati ufficiali rilasciati sul web, per contrastare tutte le idee sbagliate fino al momento

Come assodato da un comunicato, il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha deciso di pubblicare 3 video ritraenti gli UFO per smentire idee sbagliate e non veritiere venute fuori da immagini alcune immagini diffuse sul web. Il fenomeno all’interno dei video rimane ancora qualificato come “non identificato“, in uno di questi è possibile vedere un oggetto dalla forma allungata muoversi velocemente e dopo essere individuato dalla Marina scomparire nel nulla attraverso una forte accelerazione.

Con l’ausilio del secondo filmato è possibile osservare un oggetto al di sopra delle nuvole. Sconcertati i piloti pensano che si tratti di un drone ma poi esclamano: “C’è un’intera scia. Sta andando contro il vento! Un vento da ovest di 120 nodi! Guarda questa cosa!” – riferito alla rotazione del corpo in questione. David Fravor nel corso del 2004 si imbatté in un UFO e disse alla CNN nel 2017 che si muoveva in maniera irregolare e che mentre si avvicinava, esso accelerò verso sud e scomparve in 2 secondi… “come una pallina da ping pong che rimbalza su un muro”.

Il senatore del Nevada Harry Reid è soddisfatto che siano state trasmesse finalmente queste immagini, anche se sono soltanto una base esigua di tutte le documentazioni presenti nella Zona 51 dell’Aeronautica americana. Gli USA hanno bisogno di indagare seriamente sulla questione per motivi di sicurezza nazionale.