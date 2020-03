I permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020

A causa dell’emergenza Covid-19, il Decreto Cura Italia ha confermato la proroga per la presentazione di domanda dei rinnovi di permessi di soggiorno in scadenza. E’ quindi stato stabilito che tutti i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020. Questo sta a significare che tutti i titolari di permessi di soggiorno in scadenza entro tali date, potranno effettuare il rinnovo dal mese di giugno. Per quanto riguarda invece i permessi di soggiorno in scadenza dal 17 marzo 2020, la loro validità è prorogata fino al 31 agosto 2020 e si potrà chiedere il rinnovo solo dopo tale data.

Inoltre, considerando che con la circolare numero 0020359 del 9 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura degli Uffici immigrazione delle questure, fino al 31 marzo 2020, non sarà possibile, a prescindere, presentare richiesta per rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Quindi, chiunque abbia il permesso di soggiorno in scadenza in questo periodo non incorrerà in alcuna sanzione e per via delle proroghe di validità dei permessi di soggiorno in scadenza, resta comunque possibile usufruire di questi.