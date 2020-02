Non era a scuola per l'ordinanza sul Coronavirus

Ripalta Arpina, in provincia di Cremona un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un tragico incidente: il ragazzo stava lavorando nell’azienda agricola di famiglia, guidando un trattore. Ad un certo punto sbagliando manovra è finito in una scarpata. L’incidente è avvenuto in via Roma. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica ma per il ragazzo niente da fare: è deceduto sul colpo e non è stato necessario il trasporto in ambulanza.

Il 16enne è rimasto schiacciato dal mezzo dopo il cedimento di una sponda, indagano gli agenti della polizia stradale di Cremona. La vittima, era uno studente frequentante l’istituto agrario di Cremona ed in questi giorni ha aiutato il padre nel suo lavoro, perchè per coronavirus le scuole sono chiuse in tutta la Lombardia. Il padre e lo zio sono arrivati subito sul posto, ma nulla hanno potuto per evitare la tragedia.