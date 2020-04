Le fiamme si stavano propagando nel silenzio del primo pomeriggio

Nel corso del primo pomeriggio nei pressi della zona Magliana a Roma è scoppiato un incendio, ad andare a fuoco è stato un deposito di cassette per la frutta in via Fosso. Pare che verso le ore 15 un camion abbia preso fuoco facendo propagare le fiamme nella zona circostante. Il fumo scaturito è stato imponente. I vigili del fuoco sono arrivati con un automezzo e due autobotti… per fortuna le operazioni si sono concluse in fretta ed in modo che il rogo non potesse spostarsi verso un campo di sterpaglie presente in prossimità.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno supportato i colleghi e messo in sicurezza la strada attraverso la gestione del traffico. Ad avvertire i pompieri è stato un passante, i cittadini residenti in zona hanno avvertito inizialmente un odore particolare provenire della strada ed in seguito hanno notato fuori dalle finestre una grossa nube nera salire. Fortunatamente non si registrano feriti.