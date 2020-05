Scritta 10 anni fa e poi messa da parte

Oggi pomeriggio la scrittrice J.K. Rowling, famosa per la saga di Harry Potter, ha scritto su Twitter d’avere un annuncio da fare. A breve pubblicherà sul suo sito una fiaba per bambini, The Ickabog, divisa in puntate, così da tenere compagnia ai bambini in questo particolare periodo. Scrisse il libro dieci anni fa e decise di accantonarlo per dare la precedenza alle avventure del maghetto. Nonostante i suoi figli conoscessero e amassero moltissimo questo storia, lei aveva comunque finito col portare il manoscritto in soffitta, convincendosi che quello fosse il posto giusto per quel racconto. E invece qualche sera fa quel libricino le è tornato in mente come un fulmine a ciel sereno ed ha annunciato alla sua famiglia che forse era arrivato il momento di tirarlo nuovamente fuori. I suoi figli, ormai adolescenti, hanno accolto la proposta con grande entusiasmo. La scrittrice è andata in soffitta, ha recuperato il manoscritto, e ha capito che quella storia è finalmente pronta per essere letta.

Della trama per adesso, si sa che parla di Cornucopia, un regno bello, ricco e fiorente che si autogoverna. Tuttavia, in una parte remota di questo scintillante regno idilliaco, alcuni bambini non dormono tranquilli, perché gli adulti raccontano loro che da quelle parti vive un mostro con poteri enormi, che cambiano a seconda di chi li racconta, e che chissà che intenzioni ha. Per saperne qualcosa di più, di più si dovrà aspettare l’appuntamento settimanale.

The Ickabog arriverà in libreria fra qualche mese ed i proventi saranno interamente devoluti a chi è stato maggiormente colpito dal Covid-19. Fino ad allora sarà disponibile online gratuitamente. Inoltre, la Rowling ha chiesto ai suoi lettori di pubblicare su Twitter, con l’hashtag #theIckabog, le illustrazioni che la storia ispira loro, aggiungendo che i migliori verranno pubblicati nelle edizioni cartacee.