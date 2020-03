Juve-Inter si giocò lo stesso, ora tutti in quarantena

Daniele Rugani della Juventus è affetto da Coronavirus. Attualmente il calciatore non ha sintomi, ma il club bianconero che sta effettuando tutte le procedure di quarantena previste dalla normativa, anche dunque alla ricerca di quelli che hanno avuto contatti con il difensore juventino.

Tutta la società (dipendenti e dirigenti) stati a contatto con Rugani resteranno in isolamento a casa. Inoltre tutti i calciatori dell’Inter scesi in campo domenica dovranno restare in quarantena per evitare ulteriori contagi.