Schäfer non regge la pressione per le ripercussioni economiche causate dal Covid-19

Il ministro delle Finanze dell’Assia, Thomas Schäfer, candidato in pole position per prendere il posto del presidente dell’Assia, Bouffier, si è tolto la vita nella notte di sabato 28 marzo lanciandosi sotto un treno. La causa dell’estremo atto del ministro, che lascia moglie e due figli, è stata la pressione crescente e senza precedenti della pandemia e delle sue ripercussioni sull’economia.

Schäfer era il ministro di uno dei Land più ricchi in Germania con 6,5 milioni di abitanti e dove ha sede Francoforte, aveva presentato nei giorni scorsi il budget supplementare, da svariati miliardi, per far fronte all’emergenza Covid-19.

A spiegare le cause del che hanno portato il ministro a commettere il suicidio, è proprio Bouffier, in una dichiarazione pubblica dichiara: «Devo presumere che le preoccupazioni per l’impatto economico del coronavirus lo abbiano travolto. Era disperato. La sua principale preoccupazione è stata l’aspettativa enorme dei cittadini per gli aiuti finanziari in arrivo».