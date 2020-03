Il dodle di Google odierno è dedicato a lui, all'epoca aspramente contestato

Google ha deciso di dedicare il dodle di oggi al dottor Ignaz Semmelweis, medico ungherese vissuto nell’800 che teorizzo l’importanza della pratica del lavaggio delle mani, ora importantissima contro questa pandemia portata dal coronavirus.

Nacque nel 1818 e comincio il suo tirocinio formativo nella più grande clinica ostetrica di Vienna. Una sua importante scoperta avvenne nel 1847 quando capì che la febbre puerperale, che in quegli anni stava uccidendo molte donne durante il travaglio, era causata da un’infezione simile a quella che subivano i chirurghi quando si tagliavano accidentalmente durante gli interventi su pazienti infetti. In pratica, le mani non disinfettate e sporche, erano il veicolo principale della malattia.

Per evitare ulteriori morti altri decessi, chiese di utilizzare una soluzione a base di cloro per disinfettare le mani di professori e studenti ed in un solo anno i decessi vennero ridotti del 90%.

Inizialmente l’opinione pubblica gli andò contro, ma al giorno d’oggi i suoi insegnamenti sembrano importanti come non mai, ripetuti incessantemente da tutto il sistema governativo e sanitario del mondo.