Il capolavoro anni 90 sta per tornare, al momento il team è al lavoro sulle animazioni

Sono tanti gli appassionati che stanno aspettando il sequel di Space Jam, con protagonista LeBron James. Il cestista, campione dell’NBA, ha da poco postato su Twitter un video che rivela il logo e il titolo del film, impressi su di un cappello. Il video in questione è stato ripostato anche dall’account ufficiale del film.

Come si apprende dal video, il film s’intitolerà “Space Jam: Legacy“. Nonostante la pandemia di coronavirus la produzione del lungometraggio sta proseguendo. Per il momento sembra che si stia lavorando sulle animazioni, un settore in cui gli addetti ai lavori preferiscono mettersi all’opera in solitaria.

LeBron James, circa un mese, ha confermato che “L’uscita di Space Jam è sempre stata prevista per Giugno 2021, per cui siamo ancora a posto. Molto del lavoro rimasto riguarda l’animazione, per cui lavorare in casa è ottimo per noi. Certo, come qualsiasi altra cosa nel mondo è tutto un po’ rallentato, ma siamo ancora in linea con l’obiettivo. Vorrei che potesse uscire adesso per dare alla gente qualcosa da guardare in casa, ma aspetteremo insieme il prossimo anno, la prossima estate. Non vediamo l’ora.”