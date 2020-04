I militari americani in servizio in Italia offriranno assistenza agli ospedali

Trump, in un documento, ha espresso tutto il suo dispiacere nei confronti dell’Italia, devastata dalla pandemia, con i sistema sanitario in ginocchio, le moltissime perdite e minacciata da una profonda crisi economica. Continua dicendo che verranno in nostro aiuto gli Stati Uniti.

Gli USA risponderanno al bisogno, sempre più grande, dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, Trump, incarica il segretario alla Difesa di “identificare le forniture in eccesso che potranno essere trasferite al segretario di Stato” e consegnate all’Italia. Sfruttando i militari americani in servizio in Italia, offriranno agli ospedali servizi di telemedicina, ospedali da campo, cibo e forniture e assistenza tecnica.

Poichè la procedura interna al governo americano prevede che il memorandum venga reso esecutivo dal Segretario di Stato Mike Pompeo, in queste ore la diplomazia americana sta definendo, a grandi linee, i dettagli per mobilitare la notevole presenza statunitense in Italia per fornire assistenza, A questo punto. Il memorandum presidenziale di Trump permetterà inoltre un accesso coordinato dell’Italia alle risorse sanitarie e industriali americane. Ma l’obiettivo dichiarato da Trump sarà poi quello di sostenere l’Italia nella fase di crisi economica che seguirà alla pandemia, una fase in cui gli Stati Uniti potranno recuperare il tempo perduto nella fase dell’emergenza sanitaria.