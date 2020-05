Open skies – Gli USA potrebbero ritirarsi

Resto al Sud di

22/05/2020

Secondo quanto riporta la CNN, oggi Trump potrebbe annunciare che gli USA hanno l’intenzione di ritirarsi dal trattato Open Skies, firmato nel 1992 per ridurre i rischi di errori che potrebbero portare a una guerra. Entrato in vigore nel gennaio 2002 con l’adesione della Russia, che precedentemente vi si era opposta, al momento il trattato ha 34 Paesi membri. Come si legge sul sito dell’Osce, l’organismo di Vienna che ospita la Commissione preposta a verificarne il rispetto, copre tutto lo spazio che va da Vancouver a Vladivostock. Il trattato stabilisce che si effettuino voli disarmati per l’osservazione aerea del territorio dei 34 Paesi firmatari. È stato progettato con l’obiettivo di “migliorare la comprensione e la fiducia reciproca, dando a tutti i partecipanti, indipendentemente dalle dimensioni, la possibilità di ottenere informazioni su attività militari o di altra natura che li riguardano”, promuovendo “l’apertura e la trasparenza delle forze militari e delle loro attività”. La mossa escogitata dall’amministrazione Donald Trump ne seguirebbe altre simili, con l’intento di un’uscita degli Stati Uniti dagli accordi multilaterali. Inoltre secondo Washington la Russia non rispetta gli obblighi di trasparenza, e già nei mesi scorsi il presidente Trump aveva minacciato di uscire se le cose non fossero cambiate.

Secondo quanto riporta la CNN, oggi Trump potrebbe annunciare che gli USA hanno l’intenzione di ritirarsi dal trattato Open Skies, firmato nel 1992 per ridurre i rischi di errori che potrebbero portare a una guerra. Entrato in vigore nel gennaio 2002 con l’adesione della Russia, che precedentemente vi si era opposta, al momento il trattato ha 34 Paesi membri. Come si legge sul sito dell’Osce, l’organismo di Vienna che ospita la Commissione preposta a verificarne il rispetto, copre tutto lo spazio che va da Vancouver a Vladivostock.

Il trattato stabilisce che si effettuino voli disarmati per l’osservazione aerea del territorio dei 34 Paesi firmatari. È stato progettato con l’obiettivo di “migliorare la comprensione e la fiducia reciproca, dando a tutti i partecipanti, indipendentemente dalle dimensioni, la possibilità di ottenere informazioni su attività militari o di altra natura che li riguardano”, promuovendo “l’apertura e la trasparenza delle forze militari e delle loro attività”.

La mossa escogitata dall’amministrazione Donald Trump ne seguirebbe altre simili, con l’intento di un’uscita degli Stati Uniti dagli accordi multilaterali. Inoltre secondo Washington la Russia non rispetta gli obblighi di trasparenza, e già nei mesi scorsi il presidente Trump aveva minacciato di uscire se le cose non fossero cambiate.