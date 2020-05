Tre ragazzi del Sud unici italiani approdati ad Ashoka international

Vazapp è il primo e ancora unico hub rurale pugliese, creato dal foggiano Giuseppe Savino. È un luogo di condivisione, formazione e creazione di relazioni del mondo agricolo che crea innovazione. Una comunità di agricoltori, professionisti, ricercatori, comunicatori e creativi, che intende rilanciare il settore agricolo attraverso un percorso di innovazione sociale, favorendo le relazioni in agricoltura per lo sviluppo di idee e di attività imprenditoriali, finalizzate a creare una comunità agricola virtuale.

Dopo 5 anni di duro lavoro e impegno, questo Cloud oggi entrare a far parte della rete di Ashoka, organizzazione internazionale che da oltre 40 anni seleziona i migliori imprenditori sociali nel mondo, li mette in rete e li aiuta a potenziare la propria organizzazione creando una comunità a supporto degli imprenditori sociali e dei propri progetti.

Entrare in questa lista è uno dei più importanti riconoscimenti ricevuti dal fondatore della foggiana Vazapp, Giuseppe Savino che spiega di essere “orgoglioso per la nostra terra e per il lavoro di tutto il team: con Vazapp siamo tra gli unici 3 nuovi membri italiani che entrano a far parte di Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali del mondo!”. Continua raccontando la sua esperienza durante la selezione per entrare nell’Ashoka:” La selezione è stata lunghissima e molto dura! Molti i colloqui, le telefonate, le mail. La valutazione di “giurie” internazionali e italiane e, infine, una tre giorni a Roma con colloqui mattina e sera con un membro di Ashoka international proveniente dagli USA. Un percorso durato circa 5 mesi, con due passaggi nazionali e tre livelli internazionali. Tutto questo per portare la candidatura a Washington per la valutazione finale. Una grande sfida!”

L’ingresso ufficiale di Giuseppe Savino e di Vazapp in Ashoka si terrà il prossimo 26 maggio alle 17 in diretta sulla pagina Facebook di Ashoka Italia.