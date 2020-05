In america ha già raggirato numerose persone

VISHING – È la nuova cybertruffa, che è stato oggetto di numerose denunce da parte di cittadini italiani che a loro insaputa sono state vittime di addebiti non autorizzati sulle proprie carte di credito. Dall’inglese “voice-phishing” (vishing) ovvero raggiri telefonici ed allo stesso tempo informatici… Qualche anno fa era presente solo in America adesso è in espansione anche in Italia.

Queste le spiegazioni del fenomeno da parte della Polizia Postale: Le vittime vengono contattate telefonicamente da degli operatori bancari o da società emittenti di carte di credito ed avvisano i clienti di attivare delle fittizie “procedure di sicurezza“. Chiedono alla vittima di leggere il codice di conferma della carta di credito ed in questo modo autorizzano una transazione, che i truffatori effettueranno velocemente al momento ai danni della vittima inconsapevole.

Solo successivamente la vittima è in grado di accorgersi dei movimenti in uscita non autorizzati dalla propria carta di credito, per acquisti di servizi o beni mai richiesti su piattaforme on-line. Come in ogni caso l’importante è sempre diffidare, non dare a nessuno via telefono, mail o social i nostri dati più sensibili, ad esempio i nostri codici di accesso e i nostri PIN. In ogni caso è opportuno sempre rivolgersi alla Polizia Postale.