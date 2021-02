Ci prepariamo a seguire la 71^ edizione del Festival di Sanremo, vi diamo qualche anticipazione...

Martedì 2 Marzo si accenderanno i riflettori sulla settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana.

Il festival di Sanremo è uno dei fenomeni italiani: nessuno lo guarda, ma tutti ne parlano. Con BlogSicilia, potrai continuare a fingere di non guardarlo, ma sapere tutto di ciò che accade in quel di Sanremo! Dal 2 al 6 marzo, tutti gli Artisti in gara verranno intervistati dal nostro Massimo Minutella.

Anche quest’anno BlogSicilia.it sarà in prima fila al Festival di Sanremo e lo farà attraverso un’importante collaborazione con Carmen Guadalaxara, Penna del quotidiano IL TEMPO.

Casa Minutella & Carmen Guadalaxara

Casa Minutella in onda sui Social

Da poco più di tre anni è stato attivato su Facebook il profilo Casa Minutella nel quale viene quotidianamente proposta la puntata, così come sui social del giornale on line Blogsicilia.it. Grazie ai social, la trasmissione raggiunge centinaia di miglia di persone con altrettante visualizzazioni, anche in aree geografiche diverse da quella di emissione del DGT e FM.

A partire da Martedi 02 Marzo andranno in onda molti momenti di avvicinamento alla kermesse con le interviste realizzate da Massimo Minutella ai 26 cantanti in gara nella categoria Campioni, non mancheranno anche le interviste ai giovani delle Nuove Proposte.

Le interviste verranno pubblicate in un’apposita sezione di BlogSicilia.it chiamata NONSOLOSANREMO.

Accomodatevi in poltrona, Massimo Minutella vi farà vivere il festival, come se foste lì!