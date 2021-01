In passato il riconoscimento è andato anche a Maria Grazia Cucinotta e Sasà Salvaggio

A Massimo Minutella, conduttore di Casa Minutella, che va in onda ogni martedì e giovedì su BlogSicilia.it, è stato conferito l’attestato di merito ‘Ambasciatore del Sorriso‘, iniziativa fondata da Mauro Todaro di Enna.

Questa la motivazione: «Eccezionale professionista che grazie alla sua positivitàl all’amore per il suo lavoro, ed al suo sorriso contagioso, ha reso la sua casa un luogo magico dove ogni artista ha piacere d’essere invitato».

Gogòl, omaggio al sorriso è, come si legge sulla pagina Facebook dell’iniziativa, «il giusto riconoscimento per chi crede in sé, pensa positivo, e si spende per donare il sorriso a chi ne ha più bisogno».

Gogòl «è un omino che lascia il suo pianeta grigio e triste alla ricerca di nuove avventure e stimoli. Approda nel pianeta Terra e qui conosce la natura, i suoi colori e gli uomini, che nonostante le loro debolezze e i comportamenti tanto diversi dai suoi, gli insegnano qualcosa che non aveva mai fatto e nemmeno immaginato: sorridere. Da allora Gogòl viaggia in lungo e in largo attraverso il pianeta Terra con una missione: mantenere vivo il sorriso della gente e donarlo a chi l’ha perso».

Il riconoscimento in passato è andato anche a Sergio Vespertino, Sasà Salvaggio e Maria Grazia Cucinotta.