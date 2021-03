Sanremo 2021 cover, Renga duetta con Casadilego: canzone, X Factor, Instagram

Casadilego, pseudonimo di Elisa Coclite, è la giovane vincitrice dell’ultima edizione di X Factor

Casadilego a Sanremo 2021 con Francesco Renga

«Essere all’Ariston a Sanremo, trovarmi sul palco di questo teatro storicamente unico, mi fa vibrare di un’energia speciale: è un’esperienza davvero incredibile – commenta Casadilego – Durante le prove, mentre salivo le scale per raggiungere la red room, mi sono detta “Eli, respira”, intendendo proprio “assorbi l’energia e la storia di questo posto”. Sono estremamente grata ed emozionata di poter vivere tutto questo. E poi la cover di “Una ragione di più” di Ornella Vanoni con Francesco Renga secondo me è molto fresca e arrangiata con rispetto nei confronti dell’originale. Sono felice di contribuire a realizzarla.»

Renga canta Una ragione di più con Casadilego

La coppia farà la sua parte cantando Una ragione di più, storico brano di Ornella Vanoni, che il caso ha voluto partecipasse anche lei a Sanremo 2021, ma in una serata distinta. Sebbene un possibile incontro fra le due cantanti sia attualmente molto complicato, viste le restrizioni sanitarie a cui sarà sottoposto il Festival ed ogni suo membro, questa non sarà altro che un’ulteriore opportunità per dimostrare le ottime capacità di Casadilego ad un pubblico ancora più grande ed importante, ed arricchire il proprio bagaglio artistico con un evento non del tutto ordinario.